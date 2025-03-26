Советник Гуцул сообщил, что глава Гагаузии должна была лететь в Стамбул

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул планировала вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса, однако ее поездка не состоялась.
Советник Гуцул, Юрий Кузнецов, заявил, что власти Молдавии действуют в диктаторском стиле, узурпировав власть и ограничив права граждан. Он подчеркнул, что поездка главы Гагаузии была запланирована на период с 25 по 30 марта, и помимо участия в конгрессе Гуцул намеревалась обсудить важные для автономии вопросы.
Исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» и депутат парламента Молдавии Марина Таубер в своем Telegram-канале призвала международное сообщество вмешаться в ситуацию и поддержать Евгению Гуцул.
Она заявила, что противостоять властям в Молдавии — это настоящий подвиг, а задержание главы Гагаузской автономии является не только политической расправой, но и оскорблением всего народа. Таубер подчеркнула необходимость защиты честного и смелого лидера.
Напомним, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, срок задержания составит 72 часа.