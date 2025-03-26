Советник Гуцул сообщил, что глава Гагаузии должна была лететь в Стамбул

Советник Гуцул, Юрий Кузнецов, заявил, что власти Молдавии действуют в диктаторском стиле, узурпировав власть и ограничив права граждан. Он подчеркнул, что поездка главы Гагаузии была запланирована на период с 25 по 30 марта, и помимо участия в конгрессе Гуцул намеревалась обсудить важные для автономии вопросы.