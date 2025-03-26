Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский с каждым месяцем теряет поддержку населения всё больше и больше. Свидетельством этому являются многочисленные опросы жителей. Респонденты не доверяют нынешней власти. Сам Зеленский это прекрасно видит, но еще строит иллюзии. Такое мнение высказал в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ признал, что глава киевского режима не намерен давать слабину. Он всё еще пытается строить из себя лидера. Однако в него не верит никто, кроме оставшихся на Украине бандеровцев и радикалов. Эта часть жителей по-прежнему надеется на успехи нелегитимного главы государства. По мнению министра иностранных дел России, людей с описанными взглядами немало на Украине.
«Зеленский понимает, что дни его сочтены, что его “светлый образ”, как он пытался его строить в народе, давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды», — описал Сергей Лавров.
По словам министра иностранных дел РФ, суть конфликта на Украине сложна, но ее верно улавливают и на Западе. Так Сергей Лавров сказал о специальном представителе американского лидера Дональда Трампа Стивене Уиткоффе. Глава российского МИД считает его умным и энергичным политиком. Но не всё так радужно. Стивен Уиткофф умён, но сильно переоценивает силы европейских лидеров, которые пытаются не допустить слабины Зеленского. Спецпредставитель думает, что все понимают элементарные, по его мнению, вещи. Но это не так. Стивен Уиткофф настроен на заключение перемирия на Украине до Пасхи. Это оптимистично, но вряд ли возможно.
Сергей Лавров также обратил внимание на смену мнений в Европе. Лидеры выступали против перемирия на Украине всего пару месяцев назад. Они кричали, что Киев не должен соглашаться на сделку. Сейчас заявления совсем другие. Российский министр посмеялся над резкими переменами во взглядах. Кроме того, политик добавил, что Украина в начале марта заявила о готовности пойти на временное прекращение огня и тут же потребовала согласия Москвы. При этом, якобы желая перемирия, Киев ударил по регионам России наибольшее количество раз. В тот день запустили порядка 300 беспилотников.