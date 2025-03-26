«В него верят радикалы, ультраправые и бандеровцы»: Лавров заявил, что дни Зеленского сочтены

По словам министра иностранных дел РФ, суть конфликта на Украине сложна, но ее верно улавливают и на Западе. Так Сергей Лавров сказал о специальном представителе американского лидера Дональда Трампа Стивене Уиткоффе. Глава российского МИД считает его умным и энергичным политиком. Но не всё так радужно. Стивен Уиткофф умён, но сильно переоценивает силы европейских лидеров, которые пытаются не допустить слабины Зеленского. Спецпредставитель думает, что все понимают элементарные, по его мнению, вещи. Но это не так. Стивен Уиткофф настроен на заключение перемирия на Украине до Пасхи. Это оптимистично, но вряд ли возможно.