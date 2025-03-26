Россия и Китай ведут закрытые переговоры по Арктике.

«Между Россией и Китаем идут закрытые переговоры по Арктике. Если у Китая появятся свои системы на нашей территории, если китайский локатор будет стоять или китайцы будут иметь доступ к российским локаторам, например, на Ямале, геостратегическая карта мира очень сильно изменится. И необязательно водружать китайский флаг на российской станции дальнего радиолокационного обнаружения или размещать там китайских солдат — достаточно, чтобы китайцы получали доступ к разведданным этих станций в онлайн-режиме», — полагает Шпунт.