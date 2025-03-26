России не нужно строить базы под «Орешник» в Арктике — они есть

— С диалогом и с доверием в Арктике всегда было сложно. Если мы говорим о больших политических интересах, должно быть место, где эти интересы заявляются, чтобы дальше вокруг них можно было торговаться и выстраивать сделки. Пока таких площадок очень мало. Арктический диалог как площадка есть, значит, можно ее попробовать использовать для сближения реальных интересов, которые, конечно, у стран есть. Та же защита от рисков разлива ядерного топлива с утилизированных атомных подлодок — это такие вещи, которые действительно требуют участия всех.