Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У России вскоре появится конкурент в Арктике, который несет прямую угрозу

Канада с ее Северно-Западным проходом может стать реальным конкурентом России и ее Севморпути в Арктике. Если к проекту присоединятся США, борьба за новые транспортные маршруты еще больше усилится, поделился мнением в интервью URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

Главная угроза для России в Арктике исходит от Канады и ее проекта Северо-Западного прохода, считает политолог Александр Шпунт.

Канада с ее Северно-Западным проходом может стать реальным конкурентом России и ее Севморпути в Арктике. Если к проекту присоединятся США, борьба за новые транспортные маршруты еще больше усилится, поделился мнением в интервью URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

«Канада начинает активно заниматься своим Северо-Западным проходом — это аналог Севморпути. Интенсификация этого проекта несет прямую угрозу экономическим интересам России. Если Канада и США всерьез, подключив их немалые ресурсы, займутся этим проектом, у России возникнет абсолютно новый фронт для конкуренции», — убежден Шпунт.

В Мурманске 26 марта стартует Международный арктический форум. Мероприятие не проводилось с 2019 года. За это время, по мнению экспертов, роль Арктики в мире существенно выросла.