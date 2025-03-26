У России вскоре появится конкурент в Арктике, который несет прямую угрозу

Канада с ее Северно-Западным проходом может стать реальным конкурентом России и ее Севморпути в Арктике. Если к проекту присоединятся США, борьба за новые транспортные маршруты еще больше усилится, поделился мнением в интервью URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.