У России вскоре появится конкурент в Арктике, который несет прямую угрозу

Главная угроза для России в Арктике исходит от Канады и ее проекта Северо-Западного прохода, считает политолог Александр Шпунт.
Канада с ее Северно-Западным проходом может стать реальным конкурентом России и ее Севморпути в Арктике. Если к проекту присоединятся США, борьба за новые транспортные маршруты еще больше усилится, поделился мнением в интервью URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.
«Канада начинает активно заниматься своим Северо-Западным проходом — это аналог Севморпути. Интенсификация этого проекта несет прямую угрозу экономическим интересам России. Если Канада и США всерьез, подключив их немалые ресурсы, займутся этим проектом, у России возникнет абсолютно новый фронт для конкуренции», — убежден Шпунт.
В Мурманске 26 марта стартует Международный арктический форум. Мероприятие не проводилось с 2019 года. За это время, по мнению экспертов, роль Арктики в мире существенно выросла.