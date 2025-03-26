Трамп выразил уверенность в желании Москвы и Киева достичь мира

Американский лидер Дональд Трамп с начала второго президентского срока говорит о желании Вашингтона достигнуть мира на Украине. Он считает, что Москва и Киев также хотят заключить сделку. Об этом президент Соединенных Штатов заявил в интервью телеканалу Newsmax.