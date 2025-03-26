Трамп выразил уверенность в желании Москвы и Киева достичь мира

Американский лидер Дональд Трамп с начала второго президентского срока говорит о желании Вашингтона достигнуть мира на Украине. Он считает, что Москва и Киев также хотят заключить сделку. Об этом президент Соединенных Штатов заявил в интервью телеканалу Newsmax.
Дональд Трамп уверен, что стороны желают, чтобы украинский конфликт прекратился. Американский лидер не забыл похвалить себя за приложенные усилия. По его мнению, он добился больших успехов.
«Никто не делал так много в столь короткий период времени. Всего за два месяца я сделал больше, чем любой президент», — нескромно заключил Дональд Трамп.
По словам официального представителя Госдепа Тэмми Брюс, стороны действительно добились больших успехов за время переговоров в Эр-Рияде. Она добавила, что мирное соглашение еще никогда не было так близко.