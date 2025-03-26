Политолог: «зеленая экономика» Запада — это удавка для остальных

«На теме глобального потепления развитые страны (“Большая семерка”) душат развитие остальных. Истерика вокруг “зеленой экономики” выгодна тем, у кого основа экономики — это услуги. А для тех, у кого основу составляет производство, переход к “зеленой экономике” — это удавка на шее», — убежден Шпунт.