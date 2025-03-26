Политолог: «Орешник» за секунды накроет все западное побережье США

Ракеты системы «Орешник» в считанные минуты достигнут западного побережья США, если будут размещены на Чукотке, убежден политолог Александр Шпунт.
Ракеты системы «Орешник» могут накрыть все западное побережье США в считанные минуты, если будут размещены в районе Чукотки. Как отметил в интервью URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт, с этим во многом и связана истерика Запада и требования запретить размещение ядерного оружия в Арктике.
«Активизировавшиеся крики о безъядерной Арктике — это исключительно крики о том, что Россия не должна размещать там свои ракеты. При этом нам не надо даже строить инфраструктуру под тот же “Орешник” — она там уже есть. Если посмотреть не на карту, а на глобус, мы увидим, что от так называемого Анадырского позиционного района, где в советское время размещались комплексы “Пионер-1” и “Пионер-2”, ракетами средней дальности, какими является “Орешник”, можно накрыть все западное побережье США, от заводов “Боинга” в Сиэтле до Сан-Диего на границе с Мексикой», — сказал Шпунт.
Международный арктический форум стартует 26 марта. Он проходит в Мурманске. Предыдущий форум состоялся в Санкт-Петербурге в 2019 году.