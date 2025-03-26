Политолог: «Орешник» за секунды накроет все западное побережье США

«Активизировавшиеся крики о безъядерной Арктике — это исключительно крики о том, что Россия не должна размещать там свои ракеты. При этом нам не надо даже строить инфраструктуру под тот же “Орешник” — она там уже есть. Если посмотреть не на карту, а на глобус, мы увидим, что от так называемого Анадырского позиционного района, где в советское время размещались комплексы “Пионер-1” и “Пионер-2”, ракетами средней дальности, какими является “Орешник”, можно накрыть все западное побережье США, от заводов “Боинга” в Сиэтле до Сан-Диего на границе с Мексикой», — сказал Шпунт.