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Хуситы заявили об ударе по военным кораблям США в Красном море

ДОХА, 26 марта, /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали военные корабли США, в том числе авианосец Harry Truman, в Красном море. Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

Источник: U.S. Navy

«За последние несколько часов ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы провели совместную операцию, направленную на вражеские военные корабли в Красном море во главе с американским авианосцем USS Harry Truman», — говорится в заявлении.

Сариа также сообщил, что хуситы атаковали военные цели в Израиле при помощи беспилотников.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, которые контролируют около трети йеменской территории. Трамп объяснил это решение нападениями хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В операции задействована авианосная ударная группа во главе с авианосцем Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».