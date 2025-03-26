Хуситы заявили об ударе по военным кораблям США в Красном море

«За последние несколько часов ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы провели совместную операцию, направленную на вражеские военные корабли в Красном море во главе с американским авианосцем USS Harry Truman», — говорится в заявлении.
Сариа также сообщил, что хуситы атаковали военные цели в Израиле при помощи беспилотников.
15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, которые контролируют около трети йеменской территории. Трамп объяснил это решение нападениями хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В операции задействована авианосная ударная группа во главе с авианосцем Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».