Хуситы заявили об ударе по военным кораблям США в Красном море

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, которые контролируют около трети йеменской территории. Трамп объяснил это решение нападениями хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В операции задействована авианосная ударная группа во главе с авианосцем Harry Truman, базирующаяся в Красном море. Она регулярно наносит удары по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах».