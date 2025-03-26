Лавров указал на резкую смену позиции Евросоюза по перемирию на Украине

Лавров подчеркнул, что США в лице новой администрации демонстрируют более прагматичный подход к вопросам международной стабильности. По его словам, Трамп и его команда признают право других государств на собственные национальные интересы и стремятся не к конфронтации, а к управлению разногласиями.