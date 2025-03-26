Гренелл: переданное Украиной России ядерное оружие не принадлежало Киеву

5 декабря 1994 года в Будапеште был подписан Меморандум о гарантиях безопасности, согласно которому Россия, США и Великобритания обещали обеспечить безопасность Украины в обмен на ее присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и разоружение. На момент распада СССР Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом в мире после США и России. Позже к числу гарантов безопасности присоединились Франция и Китай.