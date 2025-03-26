Посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России, а не Киеву.
По его мнению, ядерный арсенал на территории Украины был лишь остатками советских вооружений. Гренелл подчеркнул, что Украина лишь вернула ядерное оружие Москве, поскольку оно никогда не принадлежало ей. Этот факт он назвал неудобным, отметив его значимость в контексте Будапештского меморандума.
5 декабря 1994 года в Будапеште был подписан Меморандум о гарантиях безопасности, согласно которому Россия, США и Великобритания обещали обеспечить безопасность Украины в обмен на ее присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и разоружение. На момент распада СССР Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом в мире после США и России. Позже к числу гарантов безопасности присоединились Франция и Китай.
В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что отказ от ядерного оружия во времена распада Советского Союза был серьезной ошибкой для Киева.