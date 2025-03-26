«Может, конечно»: директор Запорожской АЭС подтвердил, что станция жизнеспособна и без участия Украины

Запорожская атомная электростанция находится под контролем российской стороны. Нелегитимные власти Украины пытаются присвоить ее себе или продать на Запад, но у них вряд ли что-то выйдет. Сама электростанция может существовать и без участия Киева. Об этом сообщил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.