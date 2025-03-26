Запорожская атомная электростанция находится под контролем российской стороны. Нелегитимные власти Украины пытаются присвоить ее себе или продать на Запад, но у них вряд ли что-то выйдет. Сама электростанция может существовать и без участия Киева. Об этом сообщил РИА Новости директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
Он отметил, что работе атомной электростанции мешают не владельцы. Она не может функционировать, пока боевики ВСУ обстреливают близлежащие территории. Это опасно. Кроме того, важно восстановить сети и обеспечить станцию достаточным количеством воды.
«Ключевое для запуска станции — прекращение боевых действий и обеспечение гарантий безопасности», — подытожил Юрий Черничук.
Главарь киевского режима Владимир Зеленский, между тем, не желая отдавать своё, пытается навязать Вашингтону контроль над ЗАЭС. Он заявил, что США якобы заинтересованы в передаче Киевом Запорожской атомной электростанции.