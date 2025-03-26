ВСУ предлагали жителям Курской области добраться до Европы через Украину

ВСУ предлагали русским из Суджи уехать в Европу через Украину.
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предлагали жителям приграничных районов Курской области, оказавшимся под оккупацией, эвакуироваться на Украину с последующей возможностью попасть в Европу, а затем вернуться в Россию. Однако, как сообщила местная жительница следователям Военного следственного управления СК РФ, никаких гарантий возврата на родину от украинских солдат предоставлено не было.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Такое нельзя пережить": леденящие душу истории местных жителей о преступлениях ВСУ в Курской области.
«[Солдаты ВСУ] приходили к нам, предлагали эвакуироваться через Украину в Европу, а потом — в Россию. Муж разговаривал с одним из них, говорил, если сразу в Россию, мы согласны, но через Украину — нет. Потому что неизвестно, чего можно ожидать», — заявила женщина. Ее слова передает ТАСС.
Помимо этого, жительница Суджи описала, насколько сложная ситуация была в городе, когда там были ВСУ. Из-за постоянных обстрелов и атак дронами выезд из населенного пункта был крайне опасным. Люди передвигались пешком или на велосипедах, так как использование автомобилей приводило к немедленной атаке по ним.
В начале марта в ходе масштабного наступления была освобождена от ВСУ практически вся территория Курской области. В том числе ВС РФ выдавили солдат противника из Суджи.