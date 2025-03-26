ВСУ предлагали жителям Курской области добраться до Европы через Украину

«[Солдаты ВСУ] приходили к нам, предлагали эвакуироваться через Украину в Европу, а потом — в Россию. Муж разговаривал с одним из них, говорил, если сразу в Россию, мы согласны, но через Украину — нет. Потому что неизвестно, чего можно ожидать», — заявила женщина. Ее слова передает ТАСС.