WSJ увидела «конец эйфории» бизнеса США из-за внешней политики Трампа

Белый дом внимательно относится к опасениям бизнеса, однако источники не уверены, что Трампа убедили аргументы в пользу умеренного и целенаправленного подхода. В предвыборных речах он неоднократно восхищался функционалом пошлин, но инвесторы и крупные компании предполагали, что Трамп ослабит риторику и сосредоточится в первую очередь на стимулировании экономического роста, целевых пошлинах против Китая и поддержке важных отраслей — это больше бы походило на его первый срок.