Владимир Путин наградил жителей Челябинской области за трудовые успехи

Указ президента РФ подписан и опубликован 25 марта.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден вальцовщик стана горячего проката труб ЧТПЗ Александр Чуев.
Той же госнаградой, но II степени, отмечены мастер по ремонту оборудования ЧТПЗ Евгений Колосов, электрогазосварщик и машинист крана ООО «Механоремонтный комплекс» Александр Тимачев и Анжелика Туманова соответственно.
За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службы» XXX лет награждена главный бухгалтер Бухгалтерской службы правительства Челябинской области Татьяна Ротарь.
За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью «За труды в культуре и искусстве» отмечена худрук Камерного хора имени В. В. Михальченко Ольга Селезнева. На том же основании почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено худруку муниципального театра танца «Непоседы» ДК имени А. С. Пушкина (Еманжелинский район) Ольге Расторгуевой.
За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» гендиректору ООО «Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов» Рашиду Ахтямову.
За заслуги в развитии местного самоуправления в РФ и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден глава Коркинского муниципального округа Александр Орел.
За заслуги в области металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» заместителю начальника цеха и начальнику участка ЧТПЗ Константину Бубнову и Александру Щенину соответственно.
За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено токарю и токарю-расточнику ООО «Механоремонтный комплекс» Александру Жукову и Валерию Москалеву соответственно.
За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено составителю поездов железнодорожной станции Бердяуш Александру Габову.