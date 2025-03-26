Владимир Путин наградил жителей Челябинской области за трудовые успехи

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью «За труды в культуре и искусстве» отмечена худрук Камерного хора имени В. В. Михальченко Ольга Селезнева. На том же основании почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено худруку муниципального театра танца «Непоседы» ДК имени А. С. Пушкина (Еманжелинский район) Ольге Расторгуевой.