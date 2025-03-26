Путин перефразировал известную русскую поговорку «Слово не воробей»

Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре напомнил собравшимся, что в истории страны были моменты, когда с авторами театральных постановок по современным произведениям поступали по принципу «догонят, поймают и посадят». Так, переиначив пословицу «Слово не воробей — вылетит не поймаешь», глава государства прокомментировал предложение одного из членов Совета. Иронию Путина оценили все присутствующие. Трансляции этого заседания есть в Telegram-канале Кремля.
В ходе мероприятия писатель Захар Прилепин попросил рассмотреть вопрос о создании театра, где могли бы ставить спектакли по современным произведениям на актуальные темы. Сегодня российские театры, по словам Прилепина, главным образом, посвящают свою работу осмыслению прошлого.
В ответ президент России отметил, что трудности с постановками современных авторов не связаны с политикой государства. Да и в отечественной истории в разные времена ситуации складывались по-разному.
«Помните известную шуточку? Везде говорят: Вылетит слово — не поймаешь, а у нас: догонят, поймают и посадят. Это было в нашей истории — и довольно часто. Батюшка Тихон сейчас будет защищать Николая I, но так было, и в эти времена запрещали как раз», — отметил Владимир Путин.
На этом же мероприятии, напомним, президент Российской Федерации обозначил ключевую задачу Совета по Культуре. Важно помочь молодежи пронести уважение и любовь к России через всю жизнь. Также глава государства подчеркнул, что нужно не допустить отъезда молодых специалистов и работников культуры за рубеж. Такое поведение Путин назвал недобросовестным, поскольку образование они получают в России, а едут реализовываться в другие страны. Глава государства призвал противостоять этому.
Кроме того, президент подчеркнул, что в союзниках Российской Федерации находятся не только флот и армия, флот и литература, но также кинематограф и музыка. По его словам, взглянув на фильмы о войне, становится очевидным, что искусство играет важную роль в текущей мировой ситуации. И музыка, в частности симфония Шостаковича, созданная в блокадном Ленинграде, является примером этого.