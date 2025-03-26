Путин перефразировал известную русскую поговорку «Слово не воробей»

На этом же мероприятии, напомним, президент Российской Федерации обозначил ключевую задачу Совета по Культуре. Важно помочь молодежи пронести уважение и любовь к России через всю жизнь. Также глава государства подчеркнул, что нужно не допустить отъезда молодых специалистов и работников культуры за рубеж. Такое поведение Путин назвал недобросовестным, поскольку образование они получают в России, а едут реализовываться в другие страны. Глава государства призвал противостоять этому.