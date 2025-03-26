Путин перечислил союзников России помимо армии и флота

Вместе с тем Путин обозначил ключевую задачу Совета по Культуре. Важно помочь молодежи пронести уважение и любовь к России через всю жизнь. Также глава государства подчеркнул, что нужно не допустить отъезда молодых специалистов и работников культуры за рубеж. По его словам, культура напрямую влияет на решение многих социальных вопросов. Но прежде всего культура должна нести ответственность за воспитание подрастающего поколения.