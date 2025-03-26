Путин перечислил союзников России помимо армии и флота

Президент России Владимир Путин заявил, что союзниками страны являются не только армия и флот, но и культура, включая кинематограф и музыку. Его слова прозвучали на заседании Совета по культуре и искусству.
Путин отметил, что российские фильмы о войне ярко демонстрируют силу искусства. Он также упомянул музыку, приведя в пример Дмитрия Шостаковича и его симфонию, написанную в блокадном Ленинграде.
«У России не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так», — указал российский лидер.
По словам президента, все эти направления искусства играют важную роль. Он подчеркнул, что культура — тоже значимый союзник России.
Глава государства на заседании Совета по культуре переиначил пословицу про воробья: «Слово не воробей — вылетит не поймаешь». Он заменил там несколько слов, иронию лидера государства оценили все присутствующие.
Прежде Путин рассказал, какие песни любит петь на отдыхе. Тогда глава государства сообщил, что он мало чем отличается от большинства российского населения, поэтому поет чаще всего советские песни. «Что поем? Русские, советские песни. Они мелодичные, содержательные», — сказал президент.
Также президент признался, что любит смотреть отечественные экранизации сказок и былин. Президент пересматривает картины с большим удовольствием. Причем, по его словам, делает это «со своими близкими малышами». С какими именно — глава государства уточнять не стал.
Вместе с тем Путин обозначил ключевую задачу Совета по Культуре. Важно помочь молодежи пронести уважение и любовь к России через всю жизнь. Также глава государства подчеркнул, что нужно не допустить отъезда молодых специалистов и работников культуры за рубеж. По его словам, культура напрямую влияет на решение многих социальных вопросов. Но прежде всего культура должна нести ответственность за воспитание подрастающего поколения.
Вместе с тем глава России подписал указ о присвоении звания народных артистов актрисе Анне Михалковой, а также актерам Максиму Аверину и Александру Олешко. Звания народной артистки также удостоена Лидия Вележова, актриса театра имени Вахтангова. Также народным артистом стал Ефим Степанов, актер театра имени Ойунского.