Лавров: Зеленский понимает, что его «светлый образ» давно померк

По мнению главы МИД РФ, образ «светлого лидера», который украинский политик пытался создать, давно утратил свою привлекательность для большинства, за исключением тех, кто придерживается ультраправых и реваншистских убеждений. Лавров подчеркнул, что таких людей на Украине все еще немало.