Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский осознает неизбежность своего политического конца, а его положительный образ сохраняется лишь среди части населения, разделяющей радикальные националистические взгляды.
Лавров отметил, что Зеленский намеренно стремится демонстрировать стойкость, несмотря на ослабление его позиций.
По мнению главы МИД РФ, образ «светлого лидера», который украинский политик пытался создать, давно утратил свою привлекательность для большинства, за исключением тех, кто придерживается ультраправых и реваншистских убеждений. Лавров подчеркнул, что таких людей на Украине все еще немало.
Как подчеркнул министр, Зеленский понимает, «что дни его сочтены», а его «светлый образ» давно померк.
Ранее Лавров предупредил, что нацистский режим будет «увековечен» на Украине, если ее «остаток» перейдет под контроль войск НАТО.