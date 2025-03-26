Молодой после 35: в России допустили повышение возраста молодежи

Согласно действующему федеральному законодательству РФ, к молодежи относят лиц в возрасте от 14 до 35 лет. Однако недавно руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в сообщении в соцсетях сослался на комментарий руководителя АНО «Семья и Родина» и члена комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Натальи Локтевой, касающийся обсуждения возможности повышения возраста молодежи до 40 лет. Позже Гуров уточнил, что вопрос не обсуждался на законодательном или исполнительном уровне.