Марочко: ВС РФ продвинулись вперед в районе Ивановки и Ямполовки

Российские военнослужащие продвинулись на полкилометра в районе Ямполовки Донецкой Народной Республики, преодолев оборонительные позиции Вооруженных сил Украины и заняв новые рубежи.
Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, продвижение произошло в результате активных боевых действий в районах Ивановки и Ямполовки. После прорыва линии обороны украинских сил на 500 метров российские войска закрепляются на занятых позициях.
Между тем стало известно, что ВС России и ВСУ стянули резервы к границе Белгородской области.