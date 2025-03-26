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Марочко: ВС РФ продвинулись вперед в районе Ивановки и Ямполовки

На данный момент российские войска закрепляются на новых позициях.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие продвинулись на полкилометра в районе Ямполовки Донецкой Народной Республики, преодолев оборонительные позиции Вооруженных сил Украины и заняв новые рубежи.

Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, продвижение произошло в результате активных боевых действий в районах Ивановки и Ямполовки. После прорыва линии обороны украинских сил на 500 метров российские войска закрепляются на занятых позициях.

Между тем стало известно, что ВС России и ВСУ стянули резервы к границе Белгородской области.