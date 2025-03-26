В Омске переназначены два ключевых чиновника в сфере образования и энергетики

В Омской области состоялось переназначение заместителя министра образования. Наталия Щербина, занимающая эту должность с прошлого года, вновь получила эту позицию сроком на один год. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Щербина отвечает за важные направления в сфере образования, включая госзакупки и капитальный ремонт образовательных учреждений. Также она курирует вопросы безопасности в школах и детских садах области, что подчёркивает её важную роль в системе образования региона.
Кроме того, губернатор Виталий Хоценко издал ещё одно распоряжение, по которому Екатерина Кулагина вновь назначена заместителем председателя Региональной энергетической комиссии Омской области также на один год.