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В Омске переназначены два ключевых чиновника в сфере образования и энергетики

Соответствующие распоряжения подписал губернатор Виталий Хоценко.

Источник: Om1 Омск

В Омской области состоялось переназначение заместителя министра образования. Наталия Щербина, занимающая эту должность с прошлого года, вновь получила эту позицию сроком на один год. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Щербина отвечает за важные направления в сфере образования, включая госзакупки и капитальный ремонт образовательных учреждений. Также она курирует вопросы безопасности в школах и детских садах области, что подчёркивает её важную роль в системе образования региона.

Кроме того, губернатор Виталий Хоценко издал ещё одно распоряжение, по которому Екатерина Кулагина вновь назначена заместителем председателя Региональной энергетической комиссии Омской области также на один год.