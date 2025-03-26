Узбекистан и Россия обсуждают строительство крупной атомной станции

Не менее важный вопрос — обучение и подготовка персонала. В настоящее время в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ обучаются около 300 студентов, которые в будущем станут инженерами и операторами АСММ. Совместно с Росатомом создана образовательная инфраструктура, позволяющая готовить кадры на месте, без необходимости отправки за рубеж.