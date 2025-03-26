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Узбекистан и Россия обсуждают строительство крупной атомной станции

Vaib.uz (Узбекистан. 26 марта). Власти Узбекистана и России начали обсуждение возможной реализации масштабного энергетического проекта — строительства атомной станции большой мощности. При этом стороны также продолжают совместную работу над проектом атомной станции малой мощности (АСММ), который уже находится в стадии активной подготовки.

Источник: Vaib.Uz

В рамках визита в Узбекистан первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Росатом» Андрея Петрова прошло заседание оперативного штаба, на котором обсудили текущий статус работ и стратегические перспективы развития ядерной энергетики в стране. Об этом сообщили в Агентстве «Узатом».

Станция большой мощности — на повестке дня

Одним из ключевых пунктов встречи стал вопрос о создании АЭС большой мощности. Участники заседания рассмотрели возможные варианты размещения объекта, технические и инфраструктурные требования, а также стратегические аспекты, связанные с обеспечением энергетической безопасности Узбекистана.

Ход реализации проекта АСММ

Проект атомной станции малой мощности находится на стадии проектирования. На площадке строительства ведутся инженерные изыскания, сейсмический мониторинг, метео- и гидрологические исследования. Эти данные необходимы для обеспечения максимальной безопасности и надёжности будущей станции.

На регулярной основе проходят рабочие совещания, в ходе которых согласовываются технические задания, графики работ и параметры оборудования, в том числе длительного цикла изготовления. Проект также предусматривает привлечение международных партнёров из Азии и Европы, обладающих передовыми технологиями в сфере атомной энергетики.

Ядерное топливо: за счёт внутренних ресурсов

Одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос обеспечения станции топливом. Узбекистан — один из ведущих производителей природного урана в мире — обладает возможностью поставлять собственное сырьё, что значительно снизит издержки на топливо и повысит экономическую эффективность проекта.

Подготовка кадров: ставка на локальных специалистов

Не менее важный вопрос — обучение и подготовка персонала. В настоящее время в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ обучаются около 300 студентов, которые в будущем станут инженерами и операторами АСММ. Совместно с Росатомом создана образовательная инфраструктура, позволяющая готовить кадры на месте, без необходимости отправки за рубеж.

Предусматриваются стажировки на строящихся АЭС, в том числе на «Руппур» в Бангладеш. Также в рамках проекта будет построен учебно-тренировочный центр с полномасштабным тренажёром, имитирующим работу реальной станции.