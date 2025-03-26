ТАСС: посол РФ Дарчиев отправится в США 26 марта

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении российским послом в Вашингтоне Дарчиева, до последнего времени возглавлявшего департамент Северной Атлантики МИД РФ. Договоренность обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России была достигнута на переговорах Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде 18 февраля. Вашингтон передал Москве официальную ноту с агреманом на назначение Дарчиева послом после переговоров 27 февраля в Стамбуле. Это стало итогом возобновившегося диалога между Россией и США о нормализации отношений, который направлен в первую очередь, как отмечала Москва, на восстановление полноценной работы дипломатов. Предыдущий посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов завершил свою миссию в октябре 2024 года.