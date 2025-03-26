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Лукашенко рассчитывает на установление системного и многопланового взаимодействия с Бангладеш

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина и граждан этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Убежден, что ваша страна успешно преодолеет все сложности и продолжит устойчивое развитие, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Несмотря на географическую отдаленность наших государств, белорусско-бангладешские связи по различным направлениям поступательно укрепляются. В прошлом году проведен ряд двусторонних официальных встреч на уровне национальных банков и министерств иностранных дел, состоялись визиты деловых кругов. Надеюсь, при Вашей поддержке и с учетом нереализованного потенциала в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука и технологии, взаимодействие приобретет комплексный, системный и многоплановый характер».

Глава государства пожелал Мохаммеду Шахабуддину доброго здоровья и осуществления планов, а народу Бангладеш — счастья и согласия.