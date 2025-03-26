Трамп: Москва и Киев хотят завершения украинского конфликта

В Москве и Киеве заинтересованы в завершении украинского конфликта, считает американский президент Дональд Трамп.
«Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Newsmax.
По словам главы Белого дома, он также хочет, чтобы боевые действия на Украине прекратились.
Ранее президент США заявил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе посвященных ситуации на Украине переговоров, которые прошли на днях в Саудовской Аравии.