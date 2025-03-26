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Трамп: Москва и Киев хотят завершения украинского конфликта

По словам главы Белого дома, он также хочет, чтобы боевые действия закончились.

Источник: Аргументы и факты

В Москве и Киеве заинтересованы в завершении украинского конфликта, считает американский президент Дональд Трамп.

«Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Newsmax.

По словам главы Белого дома, он также хочет, чтобы боевые действия на Украине прекратились.

Ранее президент США заявил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе посвященных ситуации на Украине переговоров, которые прошли на днях в Саудовской Аравии.