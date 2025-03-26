Трамп обвинил Россию в «затягивании времени» по перемирию с Украиной

В то же время он уверен, что Москва и Киев хотят, «чтобы это закончилось». «[Погибают] не американцы, но для меня это не имеет значения в этом плане. Я смотрю на фотографии полей сражений и предпочел бы их даже не видеть. Повсюду руки, ноги и головы», — рассказал Трамп. Он назвал применяемое вооружение «просто абсурдным», отметив количество запускаемых беспилотников.