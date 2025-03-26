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Новый министр энергетики принес присягу в правительстве

На заседании Правительства новый министр энергетики Ерлан Аккенженов принес присягу служить народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Перед народом и президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины — Республики Казахстан. Строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе.

зачитал Ерлан Аккеженов

Напомним, экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев назначен главой нового Агентства по атомной энергии.