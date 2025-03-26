Путин отметил работу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и еще нескольких уральцев

Главе Екатеринбурга, а также директору «Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина» Марине Боровковой и дозиметристу Уральского федерального государственного унитарного предприятия по обращению с радиоактивными отходами Елене Нятиной объявлена благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.