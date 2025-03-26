Хуситы ударили по военным кораблям США в Красном море и целям в Израиле

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» ударили по военным кораблям США в Красном море. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.
«За последние несколько часов ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы провели совместную операцию, которая была направлена на вражеские военные корабли в Красном море во главе с американским авианосцем USS Harry Truman», — заявил Сариа.
Также, по его словам, хуситы с помощью беспилотников нанесли удары по военным целям в Израиле.
Днем ранее Сариа тоже сообщил, что движение «Ансар Аллах» атаковало авианосец США USS Harry Truman в Красном море, а еще аэропорт Бен-Гурион в Израиле.