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Хуситы ударили по военным кораблям США в Красном море и целям в Израиле

Под прицелом движения «Ансар Аллах» оказался в том числе американский авианосец USS Harry Truman.

Источник: Аргументы и факты

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» ударили по военным кораблям США в Красном море. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

«За последние несколько часов ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы провели совместную операцию, которая была направлена на вражеские военные корабли в Красном море во главе с американским авианосцем USS Harry Truman», — заявил Сариа.

Также, по его словам, хуситы с помощью беспилотников нанесли удары по военным целям в Израиле.

Днем ранее Сариа тоже сообщил, что движение «Ансар Аллах» атаковало авианосец США USS Harry Truman в Красном море, а еще аэропорт Бен-Гурион в Израиле.