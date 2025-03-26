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Мины ВСУ у Гуева мешают украинским военным бежать в Сумскую область

ВС РФ ведут ликвидацию противника в лестном массиве в окрестностях населенного пункта.

Источник: Аргументы и факты

Мины, установленные ВСУ в лесу в окрестностях села Гуево Курской области, препятствуют отступлению украинских военных из этого района в Сумскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Лесной массив заминирован противником, что с одной стороны осложняет продвижение, а с другой не позволяет противнику попытаться сбежать в Сумскую область», — говорится в публикации.

По информации агентства, ВС РФ наносят удары по находящимся в лесном массиве у Гуева группам украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось о попытках солдат ВСУ бежать малыми группами из Гуева в направлении Сумской области.