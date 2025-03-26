Названа дата отъезда посла России в США Дарчиева в Вашингтон

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Александр Дарчиев отправится в Соединенные Штаты Америки 26 марта. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
«Как ожидается, посол отправляется в Вашингтон 26 марта», — сказал собеседник агентства.
Александр Дарчиев, руководивший департаментом Северной Атлантики в МИД России, стал новым послом РФ в США 6 марта, когда указ об этом подписал президент Владимир Путин.
Буквально на следующий день американская пресса написала, что Россия назначила на пост посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, опытного дипломата, который получает высокие оценки от американских официальных лиц.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин поставил перед новым послом в Вашингтоне две основные задачи: развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации.