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Названа дата отъезда посла России в США Дарчиева в Вашингтон

ТАСС: посол России в США Дарчиев отправится в Вашингтон 26 марта.

Источник: Комсомольская правда

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Александр Дарчиев отправится в Соединенные Штаты Америки 26 марта. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Как ожидается, посол отправляется в Вашингтон 26 марта», — сказал собеседник агентства.

Александр Дарчиев, руководивший департаментом Северной Атлантики в МИД России, стал новым послом РФ в США 6 марта, когда указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Буквально на следующий день американская пресса написала, что Россия назначила на пост посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, опытного дипломата, который получает высокие оценки от американских официальных лиц.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин поставил перед новым послом в Вашингтоне две основные задачи: развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации.