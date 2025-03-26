Источник сообщил, когда новый посол РФ в США Дарчиев отправится в Вашингтон

21 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Дарчиев планирует вылететь в США в ближайшие дни. Она уточнила, что на уровне руководства соответствующего направления уже состоялись контакты, и дипломат ведёт подготовку к поездке.