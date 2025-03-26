Источник сообщил, когда новый посол РФ в США Дарчиев отправится в Вашингтон

Новый посол России в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон в среду, 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Как ожидается, посол отправляется в Вашингтон 26 марта», — отметил собеседник.
Напомним, 6 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом России в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств. До этого дипломат возглавлял департамент Северной Атлантики МИД России.
21 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Дарчиев планирует вылететь в США в ближайшие дни. Она уточнила, что на уровне руководства соответствующего направления уже состоялись контакты, и дипломат ведёт подготовку к поездке.