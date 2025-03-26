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Источник сообщил, когда новый посол РФ в США Дарчиев отправится в Вашингтон

Дипломат должен вылететь в Вашингтон 26 марта.

Источник: Аргументы и факты

Новый посол России в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон в среду, 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Как ожидается, посол отправляется в Вашингтон 26 марта», — отметил собеседник.

Напомним, 6 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом России в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств. До этого дипломат возглавлял департамент Северной Атлантики МИД России.

21 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Дарчиев планирует вылететь в США в ближайшие дни. Она уточнила, что на уровне руководства соответствующего направления уже состоялись контакты, и дипломат ведёт подготовку к поездке.