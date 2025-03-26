Путин переделал пословицу Александра III на современный лад: скрытый смысл и истинный автор высказывания

Путин подчеркнул важность кинематографа, литературы и музыки для России.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России в союзниках не только «армия и флот», но и многие сферы культуры, среди которых кинематограф и музыка. Во время совета по культуре и искусству он вспомнил известную цитату («у России есть только два союзника — ее армия и флот»), переделав ее на современный лад, подчеркивая значимость литературы, кинематографа и других видов искусства. Подробнее в материале URA.RU.
Кто союзники России.
Президент отметил, что культура стала для России таким же союзником, как флот и армияФото: Роман Наумов © URA.RU.
Владимир Путин во время совета по культуре и искусству отметил вклад этих сфер в развитие страны. Российский лидер вспомнил высказывание «у России есть только два союзника — ее армия и флот» и уточнил, что теперь среди союзников страны также появились литература, кинематограф и иные виды искусства.
«У России не только армия, флот. И литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник. Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства… Конечно, — это все союзники нашей страны», — сказал Путин. Он также отметил значимость музыки, упомянув симфонию композитора Дмитрия Шостаковича о блокадном Ленинграде.
Кто автор афоризма.
Фраза о том, что «у России есть только два союзника — армия и флот» приписывается Александру III Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Фраза «У России есть только два союзника — ее армия и флот» часто приписывается российскому императору Александру III, однако подтверждения тому, что он действительно это сказал, нет. Это выражение встречается в мемуарах его зятя, великого князя Александра Михайловича, но других свидетельств или записей, подтверждающих, что слова были произнесены самим императором, обнаружено не было.
Исследователь Александр Мясников обращает внимание на то, что в историографии существует мнение о том, что фразу «У России только два союзника — ее армия и флот. Все остальные предадут ее при первой же возможности» император Александр III сформулировал после событий Берлинского конгресса 1878 года. В тот момент Россия оказалась в сложной ситуации: ей пришлось согласиться на конгресс, организованный Австро-Венгрией и Великобританией, чтобы пересмотреть условия Сан-Стефанского мира. Это произошло под угрозой войны, и Германия не пришла на помощь.
По итогам конгресса был принят Берлинский трактат. Мясников подчеркивает, что Александр III воспринял эти события очень близко к сердцу, ведь Россия оказалась в полной изоляции, а другие державы, как хищники, набросились на нее.
Однако, как отмечает историк Константин Душенко, идея о «блестящей изоляции» и опоре только на собственные военные силы была не совсем характерна для Александра III. Это подтверждается тем, что он заключил оборонительный союз с Францией.
Душенко также ставит под сомнение авторство фразы о двух союзниках. Он предполагает, что ее корни могут быть найдены в Германии. В 1914 году в русской прессе были опубликованы слова германского императора Вильгельма II: «Основная опора государства — это армия и флот». Кайзер, по мнению Душенко, следовал примеру прусского короля Фридриха II, который, как говорят, после победы в битве при Гогенфридберге сказал: «Наши лучшие союзники — наши собственные войска».
Актуальна ли «фраза».
Сейчас, фраза, приписываемая Александру III, часто фигурирует в высказываниях российских политиковФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В России широко известная цитата, приписываемая Александру III, занимает значительное место в политической риторике страны. Она часто фигурирует в высказываниях российских политических деятелей в разнообразных контекстах.
Также фраза увековечена на постаменте памятника Александру III, который был торжественно открыт 18 ноября 2017 года в Ялте. Церемония открытия прошла при участии президента Путина.