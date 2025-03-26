Путин переделал пословицу Александра III на современный лад: скрытый смысл и истинный автор высказывания

Исследователь Александр Мясников обращает внимание на то, что в историографии существует мнение о том, что фразу «У России только два союзника — ее армия и флот. Все остальные предадут ее при первой же возможности» император Александр III сформулировал после событий Берлинского конгресса 1878 года. В тот момент Россия оказалась в сложной ситуации: ей пришлось согласиться на конгресс, организованный Австро-Венгрией и Великобританией, чтобы пересмотреть условия Сан-Стефанского мира. Это произошло под угрозой войны, и Германия не пришла на помощь.