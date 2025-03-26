Экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил в интервью на YouTube, что действия Владимира Зеленского подрывают все усилия, предпринимавшиеся Вашингтоном для заключения мирной сделки по Украине.
Он отметил, что Зеленский буквально «плюнул в лицо» президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, который ради него пытался договориться о прекращении огня с РФ.
«Но даже когда договоренность была достигнута, Зеленский тут же ее нарушил. Невозможно достичь какого-либо мира, пока такой человек находится у власти. Его необходимо отстранить. А если мы этого не сделаем, нам просто нужно уйти из Украины», — подчеркнул Макгрегор.
Эксперт отметил, что Россия ясно дала понять, что готова к мирному урегулированию конфликта. Однако, по его словам, политики в Британии и Франции намеренно затягивают противостояние, поддерживая главу Киев своими инициативами. Макгрегор также предположил, что если США прекратят поддержку Украины, попытки Европы продолжить конфликт окажутся безуспешными.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царёв выразил мнение, что Зеленский будет делать всё для срыва перемирия.