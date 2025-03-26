Полковник Макгрегор предложил отстранить Зеленского от власти

«Но даже когда договоренность была достигнута, Зеленский тут же ее нарушил. Невозможно достичь какого-либо мира, пока такой человек находится у власти. Его необходимо отстранить. А если мы этого не сделаем, нам просто нужно уйти из Украины», — подчеркнул Макгрегор.