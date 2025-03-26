На Дону с 1 апреля начнётся призывная кампания по новым правилам

Призыв начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля. В районах и городских округах сформировано 62 призывных комиссии.
При этом, как уточнили наши коллеги из aif.ru, электронные повестки ростовчанам присылать не будут. В эту кампанию эксперимент проходит только в трёх других регионах — Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях.
Также расширены возможности для прохождения альтернативной гражданской службы. Так, в перечне профессий теперь будет 266 вместо 238. Например, добавились машинист по стирке и уборке спецодежды, оператор видеозаписи, почтальон, швея.