Богданович: Беларусь эволюционирует абсолютно по всем направлениям

По его словам, за 30 лет независимости Беларусью пройден значительный путь. «Мы развиваемся постепенно. У нас есть определенные намеченные планы, и мы эволюционируем постепенно в развитии нашего государства, спорта. Параллельно идет развитие экономики, социальной сферы, культуры. Спорт всегда является флагманом того направления, которое должно развивать государство, потому что это здоровье нашего народа, правильный образ жизни», — дополнил Александр Богданович.