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Богданович: Беларусь эволюционирует абсолютно по всем направлениям

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь эволюционирует абсолютно по всем направлениям. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович, который в качестве гостя участвовал 25 марта в инаугурации Президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Мы очень радовались победе Александра Григорьевича. Это наш Президент, который избран народом. И инаугурация — тот праздник, которого мы ждали. Это очень важный день, признание того выбора, который сделал белорусский народ», — сказал Александр Богданович.

По его словам, за 30 лет независимости Беларусью пройден значительный путь. «Мы развиваемся постепенно. У нас есть определенные намеченные планы, и мы эволюционируем постепенно в развитии нашего государства, спорта. Параллельно идет развитие экономики, социальной сферы, культуры. Спорт всегда является флагманом того направления, которое должно развивать государство, потому что это здоровье нашего народа, правильный образ жизни», — дополнил Александр Богданович.