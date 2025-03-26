Токаев обновил правила согласования законопроектов правительства с Администрацией президента

проекты законов, рассмотрение которых в Парламенте планируется от имени главы государства определить приоритетным;проекты законов, в которых реализуются соответствующие поручения главы государства;проекты конституционных законов, кодексов, а также проекты законов, направленные на изменение и дополнение действующих конституционных законов, кодексов;проекты законов, направленные на совершенствование местного государственного управления и местного самоуправления, политической и избирательной систем страны;проекты законов, регламентирующие правоотношения в сферах обороны, национальной безопасности, правоохранительной деятельности и отправления правосудия;проекты законов о республиканском бюджете на предстоящий финансовый год, а также предусматривающие внесение изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете на соответствующий год;проекты законов, а также проекты временных постановлений правительства, имеющих силу закона, разработанные в соответствии с частью второй пункта 2 и частью третьей пункта 3 статьи 61 Конституции РК.