Президент России отметил заслуги 6 жителей Волгоградской области

Среди отличившихся есть и волгоградцы.
Главный врач Волгоградского областного клинического кардиологического центра Виталий Иваненко получил звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
Орден Дружбы передадут генеральному директору предприятия «Волгабас Волжский» Анатолию Бакулину. Согласно документу, его наградили за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи.
Фрезеровщик Виктор Кузьминов и токарь Лев Сазонов компании «Производственный комплекс “Ахтуба”» получат медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Этой же награды удостоилась заместитель начальника железнодорожной станции Петров Вал Валентина Селюченко.
Заслуги артиста Волгоградского Нового экспериментального театра Виталий Мелешников отметили медалью «За труды в культуре и искусстве».
Все награжденные внесли значительный вклад в развитие региона и всей страны в целом.