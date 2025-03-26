Президент России отметил заслуги 6 жителей Волгоградской области

Фрезеровщик Виктор Кузьминов и токарь Лев Сазонов компании «Производственный комплекс “Ахтуба”» получат медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Этой же награды удостоилась заместитель начальника железнодорожной станции Петров Вал Валентина Селюченко.