Как меняется Чебаркульский район. Определены ключевые пути развития

На это указал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в муниципалитет.
Модернизация военного городка
Сначала губернатор посетил 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дважды Краснозамённую дивизию, где вручил награды военнослужащим.
«Уважаемые друзья, вы с честью прошли боевое крещение на передовой, выполнили поставленные задачи в сложных условиях, когда противник активно использует новые виды вооружений, в том числе беспилотники, — обратился к бойцам Алексей Текслер. — Это требует умения быстро ориентироваться в ситуации, оперативно и самостоятельно принимать решения, осваивать новое оборудование, приобретать особые навыки. Вы с этим справились! Каждый из вас — настоящий герой и пример для других военнослужащих и подрастающего поколения».
Глава региона подчеркнул, что в области делают всё, чтобы поддержать военнослужащих и членов их семей.
Затем губернатор посетил военный городок № 1 — здесь запланирован большой объём работ по ремонту дорог, модернизации ЖКХ и благоустройству. Здесь запланирован ремонт более 1,7 км дорог, а также ремонт 11 домов. Будет построена прогулочная зона в детских садах, детская игровая площадка возле многоквартирных домов и отремонтирована хоккейная коробка.
«Конечно, первоочередная задача, которую мы с вами решаем, — это вопросы ЖКХ здесь, в военном городке, но очень важно в этом году решить проблемы, связанные с дорогами. Мы с вами видим, что дороги в проблемном состоянии», — дал губернатор указание главе Чебаркуля Михаилу Панарину.
Во время визита Алексей Текслер распорядился выделить средства на ремонт теплосетей и закупку коммунальной техники. Также поручил начать работы по строительству трёх котельных, принять меры по решению проблем с подтоплением домов и вывозом мусора.
После губернатор посетил региональный центр патриотического воспитания «Авангард». Здесь можно воспользоваться самым современным оборудованием — это, например, авиационные тренажёры и тренажёр парашютиста, учебно-тренировочный комплекс «Танковая дуэль», стрелковый тир и многое другое. Имеется оборудование для проведения практических занятий по направлениям основ военной службы, радиосвязи, БПЛА и робототехнике.
Есть тут и все возможности для занятий спортом — стадион с футбольным полем, площадки для баскетбола и волейбола, вышка для прыжков с парашютом, а летом появится полоса препятствий.
«Это важный объект для всего региона — место, где старшеклассники будут получать навыки военного мастерства, будет проводиться патриотическая работа, — поделился впечатлениями Алексей Текслер. — Старшеклассники из разных районов области уже приезжают сюда. Сегодня пообщались с ребятами, им всё нравится, и это радует».
«Надо наводить порядок»
Кроме того, во время поездки губернатор ознакомился с результатами модернизации Чебаркульской птицефабрики, а потом обсудил с главой Чебаркуля задачи развития муниципалитета.
Так, предстоит продолжить модернизацию инфраструктуры военного городка, а также активно работать над ремонтом и строительством дорог и освещением — тем более, что муниципалитету в этом году выделили рекордное финансирование в размере 200 млн руб.
«Обращаю ваше внимание на внешний вид города, — указал Алексей Текслер. — Засилье рекламных вывесок. Надо наводить порядок. Чебаркуль — очень красивый город. Мы это знаем. Он должен выглядеть по-современному. Обратите внимание на муниципальные учреждения. Даже сейчас, когда снег только сошёл, видно, что трава выше человеческого роста некоторая. Это в центре города. Значит, её никогда не косили. Приводите город в порядок, думаю, люди это обязательно оценят».
Предстоит также развивать туризм и всесторонне заниматься обновлением ЖКХ — область готова в этом оказать всестороннюю поддержку.