Как меняется Чебаркульский район. Определены ключевые пути развития

«Обращаю ваше внимание на внешний вид города, — указал Алексей Текслер. — Засилье рекламных вывесок. Надо наводить порядок. Чебаркуль — очень красивый город. Мы это знаем. Он должен выглядеть по-современному. Обратите внимание на муниципальные учреждения. Даже сейчас, когда снег только сошёл, видно, что трава выше человеческого роста некоторая. Это в центре города. Значит, её никогда не косили. Приводите город в порядок, думаю, люди это обязательно оценят».