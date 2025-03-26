Хабиров заявил, что не планирует ограничивать труд мигрантов в Башкирии

«Это очень серьезный вопрос, который требует особого внимания. Мы понимаем, что нам нужны трудовые ресурсы из других стран, особенно в условиях, когда наша экономика активно развивается. Но важно проводить грамотную, взвешенную работу по адаптации мигрантов, которые должны жестко соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции», — отметил глава республики по итогам заседания совета.