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Хабиров заявил, что не планирует ограничивать труд мигрантов в Башкирии

В Казани власти округа обсуждали вопросы миграционной политики.

Источник: Официальная страница Радий Хабирова в соцсети "Вконтакте""

Глава Башкирии Радий Хабиров стал участником совета глав регионов ПФО. В Казани власти округа обсуждали вопросы миграционной политики.

«Это очень серьезный вопрос, который требует особого внимания. Мы понимаем, что нам нужны трудовые ресурсы из других стран, особенно в условиях, когда наша экономика активно развивается. Но важно проводить грамотную, взвешенную работу по адаптации мигрантов, которые должны жестко соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции», — отметил глава республики по итогам заседания совета.

Радий Хабиров также заявил, что в скором времени в Уфе проведет встречу с представителями диаспор республики. Он напомнил, что Башкирия не вводила никаких ограничений на использование труда мигрантов в разных отраслях экономики. Но если требования властей мигрантами выполняться не будут, такие ужесточения возможны.

«Но пока нам удаётся сохранить этот баланс — те, кто приезжает в Башкортостан на работу, адаптируются к тем реалиям и обычаям, которые у нас есть в республике», — отметил Хабиров.