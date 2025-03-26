Силы ПВО России за ночь сбили девять украинских беспилотников. Военная операция, день 1127-й

09:11 ❗️Украинская делегация, участвовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, не согласна на снятие санкций с России как условие прекращения огня в Черном море, выяснило агентство Associated Press.
09:08 Если Украина в ходе мирного процесса не добьется приемлемых для себя условий, то ее военным придется сражаться голыми руками, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенате.
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09:01 Зеленский объяснил свою перепалку с Трампом тем, что защищал достоинство Украины:
«Но в тот момент было ощущение, что мы не союзники, или не занимаем позицию союзника. И это вопрос украинского достоинства. В том разговоре я защищал достоинство Украины».
08:56 Проблему мониторинга соблюдения режима прекращения огня в Черном море можно урегулировать, уверен президент США Дональд Трамп.
08:44 Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Time заявил, что не верит в вынужденный мир для Украины, однако не исключил его полностью:
«Если следующим этапом будет вынужденный, унизительный мир, если Украина… останется сама по себе и если наши партнеры по какой-то причине не будут нашими партнерами, то Украина впадет в депрессию… Я не верю, что так будет».
08:33 Ночью в Крыму объявляли воздушную опасность.
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08:13 ВСУ атаковали поселок Политотдельский Белгородского района, пострадала женщина, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
08:07 ВСУ заминировали лесной массив у Гуева Курской области, из-за чего не смогли отступить в Сумскую область, выяснил ТАСС.
08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что средства ПВО ночью уничтожили девять украинских беспилотников: пять над Белгородской областью, два над Курской, два над акваторией Черного моря.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1127-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.