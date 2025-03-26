Появятся три зама: структура самарской администрации обновится с 1 апреля

«Работа пойдет по всем направлениям городского хозяйства. Горожане должны знать, кто и за что отвечает. Без внятной структуры администрации “найти концы” бывает крайне сложно. Сталкивался с этим», — подчеркнул Иван Носков в своем телеграм-канале.