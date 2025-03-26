Появятся три зама: структура самарской администрации обновится с 1 апреля

Они будут отвечать за социальную сферу, градостроительство и муниципальное имущество, а также поддержку военнослужащих и их близких.
«Задачи, которые ставятся перед каждым, абсолютно конкретизированы и прозрачны. Исключается “размытая” ответственность, двойные согласования и прочие бюрократические явления», — объяснил Носков.
Подробнее с новой структурой мэрии можно ознакомиться по ссылке. Глава Самары добавил: также готовят так называемую стратегию развития до 2036 года — к ее юбилею.
«Работа пойдет по всем направлениям городского хозяйства. Горожане должны знать, кто и за что отвечает. Без внятной структуры администрации “найти концы” бывает крайне сложно. Сталкивался с этим», — подчеркнул Иван Носков в своем телеграм-канале.
На днях писали, что в Самаре изменят систему муниципального управления. Она вновь станет одноуровневой и без внутригородского деления.