Лавров сообщил Рыженкову итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу МИД Беларуси Максима Рыженкова об основных итогах прошедших в Эр-Рияде переговоров РФ и США, пишет РИА Новости.
Отмечается, что об экспертных консультациях России и США белорусская сторона была проинформирована «в духе союзнических отношений». В частности, Лавров рассказал Рыженкову об основных итогах переговоров.
Также главы дипведомств Беларуси и России обсудили актуальные вопросы двустороннего интеграционного сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия. В том числе речь шла о совместной работе в ООН и на других многосторонних международных площадках.
Еще главы МИД сверили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.
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