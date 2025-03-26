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Лавров сообщил Рыженкову итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

МИД РФ проинформировал МИД Беларуси об итогах переговоров в Эр-Рияде.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу МИД Беларуси Максима Рыженкова об основных итогах прошедших в Эр-Рияде переговоров РФ и США, пишет РИА Новости.

Отмечается, что об экспертных консультациях России и США белорусская сторона была проинформирована «в духе союзнических отношений». В частности, Лавров рассказал Рыженкову об основных итогах переговоров.

Также главы дипведомств Беларуси и России обсудили актуальные вопросы двустороннего интеграционного сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия. В том числе речь шла о совместной работе в ООН и на других многосторонних международных площадках.

Еще главы МИД сверили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

Тем временем Папа Римский Франциск назначил нового апостольского нунция в Беларуси.

А Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей.