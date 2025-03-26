Путин отметил депутатов ЗакСа Петербурга государственными наградами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении депутатов Законодательного собрания Петербурга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
— Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда, почетных званий, а также о награждении орденами, медалями и знаками отличия за заслуги в различных областях, — отмечается на портале.
Орденом Дружбы отмечены председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Юрий Авдеев и вице-спикер парламента Николай Бондаренко. Награды присуждены за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены вице-спикер Павел Иткин, руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник, руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова, зампредседателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию Андрей Горшечников, председатель редакционной комиссии Олег Милюта и глава постоянной комиссии по городскому хозяйству Александр Ходосок.