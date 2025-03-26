Дмитрий Махонин принял участие в Совете при полпреде президента РФ в ПФО

Также в этом совещании приняли участие представители федеральных учреждений и ведомств, главы регионов и законодательных собраний. Главными вопросами на Совете стали безопасность общества и граждан, сбережение российской культурной идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
В Прикамье идет активная работа по этим направлениям. Так, в регионе оказывают помощь гражданам, прибывшим из-за рубежа, для скорейшей адаптации в обществе. Применяются меры, направленные на то, чтобы мигранты становились добросовестными и лояльными гражданами Российской Федерации. В этой сфере активно действует миграционный центр, который на сегодняшний день является для них органом поддержки в самых различных областях жизни. Также миграционный центр контролирует исполнение прибывшими законов Российской Федерации и оказывает помощь при оформлении всех нужных им документов.
С марта в Пермском крае начали действовать ограничения на работу граждан других государств в таких областях, как транспортная сфера, торговля в розницу. Помимо этого, мигрантам вменили в обязанность показывать в патентах свою конкретную рабочую специальность или вид трудовых занятий.
В Прикамье идет большая работа с молодежью, прибывшей учиться в вузах Западного Урала. На первом месте здесь стоит изучение русского языка, знакомство с культурными традициями, знание своих прав и обязанностей. Иностранные студенты, обучающиеся в Прикамье, становятся участниками Волонтерского корпуса к 80-летию Победы, общаются с ветеранами и с уважением относятся к богатому наследию предков.
Подводя итоги заседания, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе отметил необходимость комплексного подхода к управлению миграцией, усиления мер по предотвращению экстремистских угроз, а также поддержки инициатив по адаптации мигрантов на региональном уровне. Все предложения будут учтены в протоколе, который представят федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер.