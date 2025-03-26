Дмитрий Махонин принял участие в Совете при полпреде президента РФ в ПФО

В Прикамье идет активная работа по этим направлениям. Так, в регионе оказывают помощь гражданам, прибывшим из-за рубежа, для скорейшей адаптации в обществе. Применяются меры, направленные на то, чтобы мигранты становились добросовестными и лояльными гражданами Российской Федерации. В этой сфере активно действует миграционный центр, который на сегодняшний день является для них органом поддержки в самых различных областях жизни. Также миграционный центр контролирует исполнение прибывшими законов Российской Федерации и оказывает помощь при оформлении всех нужных им документов.