В Самарской области завершается прием заявок в программу «Школа героев»

Для участия в программе заявки уже отправили более 500 военнослужащих. Впереди у бойцов несколько этапов, среди которых тестирования и очное собеседование. Обучение участников второго потока стартует в июне 2025 года. Среди тех, кто подал заявку, офицер в отставке, консультант Комитета семей воинов Отечества по региону Артем Пащук. Военнослужащий находился на передовой более двух лет, но отправился домой после тяжелого ранения. От сослуживцев он узнал о программе и решил принять участие.