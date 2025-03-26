В Самарской области завершается прием заявок в программу «Школа героев»

В Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева реализуется программа «Школа героев». Прием заявок от военнослужащих и ветеранов СВО на второй поток завершится уже 27 марта.
Для участия в программе заявки уже отправили более 500 военнослужащих. Впереди у бойцов несколько этапов, среди которых тестирования и очное собеседование. Обучение участников второго потока стартует в июне 2025 года. Среди тех, кто подал заявку, офицер в отставке, консультант Комитета семей воинов Отечества по региону Артем Пащук. Военнослужащий находился на передовой более двух лет, но отправился домой после тяжелого ранения. От сослуживцев он узнал о программе и решил принять участие.
— Узнал о проекте от ребят, с которыми служил. Они уже не просто участники программы: многие трудоустроились, в том числе в органы власти. Я тоже хочу учиться, — рассказал военнослужащий.