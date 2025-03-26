В Красноярском крае обсудили воплощение планов долгой и активной жизни

Новый нацпроект — преемник национального проекта «Здравоохранение», успешно реализованного в крае с 2019 по 2024 годы в части исполнения региональных проектов «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Медицинские кадры».
В новый нацпроект также включены региональные проекты «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», «Совершенствование экстренной медицинской помощи», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» и «Здоровье для каждого».
Благодаря нацпроекту в Красноярском крае создадут новые консультативно-диагностические центры, поликлиники, ФАПы; проведут капитальные ремонты в 30 поликлиниках, участковых и городских больницах, рассказали в пресс-службе регионального кабинета министров.
В течение 2025−2030 годов запланировано дооснащение краевых учреждений первичного звена медицинскими изделиями и оборудованием, замена автомобилей со сроком эксплуатации более пяти лет и дополнительное приобретение санитарного транспорта.
Главные задачи нацпроекта — повышение доступности медицинской помощи для граждан и увеличение доли жителей, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в полтора раза. Результатом большой работы станет снижение доли заболеваемости гепатитом С в регионе на 15 процентов; повышение числа пациентов, прошедших диспансеризацию по профилактике ишемической болезни; появление школ для пациентов с сахарным диабетом; направление врачей в медицинские организации, в том числе вахтовым методом (при необходимости), и многое другое.
Губернатор поручил правительству провести консультации с Министерством здравоохранения РФ по ключевым вопросам, подчеркнув, что развитие современного здравоохранения в крае требует самого тщательного планирования.
Напомним, месяц назад в Красноярске прошло расширенное совещание, участники которого обсудили работу по достижению национальных целей развития на территории края. Председатель правительства региона Сергей Верещагин представил план работы кабмина на текущий год с учетом положений указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Указом определены семь национальных целей: «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия, поддержка семьи», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», «Устойчивая и динамичная экономика», «Экологическое благополучие», «Технологическое лидерство».