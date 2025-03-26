В Красноярском крае обсудили воплощение планов долгой и активной жизни

Главные задачи нацпроекта — повышение доступности медицинской помощи для граждан и увеличение доли жителей, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в полтора раза. Результатом большой работы станет снижение доли заболеваемости гепатитом С в регионе на 15 процентов; повышение числа пациентов, прошедших диспансеризацию по профилактике ишемической болезни; появление школ для пациентов с сахарным диабетом; направление врачей в медицинские организации, в том числе вахтовым методом (при необходимости), и многое другое.