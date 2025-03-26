США арендует «самый дорогой участок» земли в Алматы

Для строительства США получат в аренду земельный участок площадью 70 593 квадратных метров сроком на 49 лет.
Во время обсуждения законопроекта возникла дискуссия по поводу размещения будущего консульства и некоторых ограничений в сфере градостроительства.
Часть возводимого здания может достигать высоты 22 метров. Эти 22 метра могут стать критичными: по проспекту Аль-Фараби проходит раздел, выше которого нельзя строить здания. Это самая дорогая земля в нашей стране и самый престижный район. Специально были введены ограничения, чтобы не строили выше нормы. Были прецеденты, когда сносили высокие этажи. Не подпадает ли строительство генерального консульства США под данное ограничение? Соответствует ли оно установленному градостроительному порядку?
Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахматуллин подтвердил, что допустимая к строительству консульства высота в 22 метра немного превышает установленное ограничение.
Это было предметом большого торга с американцами в свое время. Согласно статье 9 порядка 1,5 процента от общей площади земельного участка им дано разрешение на превышение этой нормы, чтобы разместить вентиляционные шахты, антенны для связи. Когда мы с ними разговаривали, речь шла о том, чтобы они углублялись в землю. Это был такой компромиссный вариант.