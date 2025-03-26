США арендует «самый дорогой участок» земли в Алматы

Это было предметом большого торга с американцами в свое время. Согласно статье 9 порядка 1,5 процента от общей площади земельного участка им дано разрешение на превышение этой нормы, чтобы разместить вентиляционные шахты, антенны для связи. Когда мы с ними разговаривали, речь шла о том, чтобы они углублялись в землю. Это был такой компромиссный вариант.