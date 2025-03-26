В Екатеринбурге стартовали Дни Минска

В Екатеринбурге с 26 по 28 марта впервые пройдут Дни Минска. Горожане смогут поближе познакомиться с белоруской культурой, а также смогут приобрести товары, которые на ярмарке представят мастера и производители из Белоруссии. Это и молочная, и мясная продукция, мороженое, шоколад, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, трикотажные изделия, текстиль, часы и сувениры. Посетить ярмарку можно совершенно бесплатно.
Официальное открытие ярмарки состоится 27 марта. В честь события с 11:30 до 13:00 на сцене в ТРЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) пройдет концерт. В его программе — выступления фольклорной группы «Купалинка» и академического ансамбля танца Республики Беларусь.
Также уральскую столицу ждет обширная деловая программа. В Екатеринбург приедет делегация из 130 человек во главе с председателем горисполкома Владимиром Кухаревым.
Деловая часть форума пройдет в формате B2B-переговоров между предпринимателями двух городов. В составе минской бизнес-делегации заявлены производители продуктов питания (известные многим Минский молочный завод и кондитерская фабрика «Коммунарка») и парфюмерии, заводы электротехнической продукции и транспортного машиностроения. Принять участие в деловом форуме может любой предприниматель города по предварительной регистрации.
— Форум станет открытой площадкой для коммуникации органов муниципальной и исполнительной власти, управленческих команд, предпринимателей, институтов развития и вузов, которые готовы объединиться ради общей задачи — определить лучшие решения по развитию всесторонних кооперационных связей между двумя городами-побратимами Екатеринбургом и Минском, — уверен мэр уральской столицы Алексей Орлов.