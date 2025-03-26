Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге стартовали Дни Минска

О проведении Дней Минска в Екатеринбурге рассказал мэр Алексей Орлов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 26 по 28 марта впервые пройдут Дни Минска. Горожане смогут поближе познакомиться с белоруской культурой, а также смогут приобрести товары, которые на ярмарке представят мастера и производители из Белоруссии. Это и молочная, и мясная продукция, мороженое, шоколад, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, трикотажные изделия, текстиль, часы и сувениры. Посетить ярмарку можно совершенно бесплатно.

Официальное открытие ярмарки состоится 27 марта. В честь события с 11:30 до 13:00 на сцене в ТРЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) пройдет концерт. В его программе — выступления фольклорной группы «Купалинка» и академического ансамбля танца Республики Беларусь.

Также уральскую столицу ждет обширная деловая программа. В Екатеринбург приедет делегация из 130 человек во главе с председателем горисполкома Владимиром Кухаревым.

Деловая часть форума пройдет в формате B2B-переговоров между предпринимателями двух городов. В составе минской бизнес-делегации заявлены производители продуктов питания (известные многим Минский молочный завод и кондитерская фабрика «Коммунарка») и парфюмерии, заводы электротехнической продукции и транспортного машиностроения. Принять участие в деловом форуме может любой предприниматель города по предварительной регистрации.

— Форум станет открытой площадкой для коммуникации органов муниципальной и исполнительной власти, управленческих команд, предпринимателей, институтов развития и вузов, которые готовы объединиться ради общей задачи — определить лучшие решения по развитию всесторонних кооперационных связей между двумя городами-побратимами Екатеринбургом и Минском, — уверен мэр уральской столицы Алексей Орлов.