В Екатеринбурге стартовали Дни Минска

В Екатеринбурге с 26 по 28 марта впервые пройдут Дни Минска. Горожане смогут поближе познакомиться с белоруской культурой, а также смогут приобрести товары, которые на ярмарке представят мастера и производители из Белоруссии. Это и молочная, и мясная продукция, мороженое, шоколад, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, трикотажные изделия, текстиль, часы и сувениры. Посетить ярмарку можно совершенно бесплатно.