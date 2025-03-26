Переработка отходов: Олжас Бектенов дал ряд поручений

Накопление отходов уже давно является одной из острых проблем современности. Как показывают научные исследования, недостаточное внимание к проблеме обращения с отходами влияет на экологическую обстановку, здоровье и качество жизни населения. Для развития системы управления отходами в Казахстане в прошлом году утвержден специальный механизм льготного финансирования. Сформирован пул из 94 проектов. Однако их реализация находится на крайне низком уровне. На сегодня рассмотрено 67 проектов. Профинансировано только 6 на сумму 4 млрд тенге. Это свидетельствует о слабой их проработке со стороны акиматов.
По его словам, в регионах в прошлом году было собрано почти 5 млн тонн твердых бытовых отходов, из которых переработано и утилизировано лишь 26%. Причем этот процент в основном обеспечен переработкой отходов из бумаги и пластика.
Затягиваются вопросы реализации проектов по сжиганию коммунальных и других отходов. Хотя вся нормативная база имеется. Также не находят своего решения вопросы переработки промышленных отходов. Казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 млрд тонн отходов. При этом объем их переработки — всего 11%. В развитых странах этот показатель составляет 70−80%. Вместе с тем, отвалы на месторождениях содержат примеси драгоценных и редких металлов. Для их извлечения необходимо применять новые эффективные технологии.
По словам О. Бектенова, постоянно растут золоотвалы энергетических предприятий. Для эффективного управления всеми отходами нужно выстроить четкую систему и оцифровать ее. При правильном подходе отходы должны утилизироваться, перерабатываться и использоваться повторно.
Такие проекты у нас уже есть. Отечественными горнорудными компаниями начата переработка отходов и производство порядка 30 видов продукции. Это и строительные материалы, удобрения и многое другое.
В связи с этим, Олжас Бектенов дал ряд поручений:
1. Министерству экологии совместно с заинтересованными государственными органами до 1 сентября разработать Концепцию управления всеми видами отходов. Концепция должна быть направлена на централизацию управления процессами управления отходами, вовлечение всех заинтересованных сторон и создание модели циклической экономики.
2. Министерству экологии совместно с Фондом промышленности и акиматами активизировать работу по реализации проектов в сфере управления отходами. В течение трех месяцев необходимо увеличить число профинансированных проектов из утвержденного списка минимум в 5 раз. Акиматам регионов поручено обеспечить полное сопровождение каждого проекта по сортировке и переработке отходов до ввода их в эксплуатацию.
3. Министерствам экологии и энергетики совместно с акиматами в двухнедельный срок определить перечень проектов в сфере энергетической утилизации отходов. В апреле должен быть организован аукцион для привлечения потенциальных инвесторов.
4. Министерствам промышленности и энергетики поручено разработать конкретные меры поддержки и стимулирования для промышленных и энергетических предприятий по переработке промышленных отходов. Это позволит создать новые производства в сфере углехимии, выпускать строительные материалы и извлекать редкие и редкоземельные металлы.
5. Министерствам экологии, промышленности, энергетики и цифровизации следует разработать цифровые решения в сфере управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами. Премьер также отметил успешные примеры работы акима Астаны и подчеркнул, что необходимо усилить работу в данном направлении.
Контроль и координацию за выполнением поручений возложено на первого вице-премьера Романа Скляра.