Переработка отходов: Олжас Бектенов дал ряд поручений

Накопление отходов уже давно является одной из острых проблем современности. Как показывают научные исследования, недостаточное внимание к проблеме обращения с отходами влияет на экологическую обстановку, здоровье и качество жизни населения. Для развития системы управления отходами в Казахстане в прошлом году утвержден специальный механизм льготного финансирования. Сформирован пул из 94 проектов. Однако их реализация находится на крайне низком уровне. На сегодня рассмотрено 67 проектов. Профинансировано только 6 на сумму 4 млрд тенге. Это свидетельствует о слабой их проработке со стороны акиматов.